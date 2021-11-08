Второй кибертурнир за год: MOYO приглашает на любительские соревнования по Dota 2

Генеральными партнерами MOYO Cyber ​​Cup 2 стали настоящие техногиганты AMD и Acer, представившие ноутбук турнира —Acer Nitro 5, создан специально для геймеров. Производительность этого ноутбука для Dota 2 составляет в среднем 116 FPS и придает игре новые соревновательные ощущения.

Как и в прошлый раз, главной особенностью MOYO Cyber ​​Cup является то, что участие могут принять как сформированные команды, так и неполные составы, а также соло-игроки — в отличие от большинства других турниров. Все ценители Dota 2 могут смело испытать свои силы и побороться за главные призы турнира.

Участие в MOYO Cyber Cup бесплатное, всем желающим необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке. Единственное условие: в кибертурнире могут участвовать только игроки старше 16 лет. Регистрация продлится до 11 ноября в 21:00. Отборочный этап начнется 13 ноября, а уже 14-го будут транслироваться матчи за третье место и гранд-финал на каналах MOYO в Twitch и Youtube.

“Мы видим большие перспективы в области украинского киберспорта, поэтому стараемся всячески способствовать развитию индустрии. Мы поддерживаем геймеров, не только создавая положительный потребительский опыт, но и приобщаясь к формированию настоящего качественного игрового коммьюнити в Украине. После первого турнира MOYO Cyber ​​Cup по CS:GO мы получили множество отзывов и запрос на подобные соревнования в других дисциплинах, поэтому просто не могли проигнорировать настроения нашей аудитории”, — отметил генеральный директор MOYO Валентин Ивакин.

Призовой фонд осеннего турнира от MOYO и ключевых партнеров составляет 150 тысяч гривен, который будет распределён между всеми финалистами соревнований.

Главные призы MOYO Cyber Cup по дисциплине Dota 2:

Кроме того, игроки команд, которые займут с 5 по 8 места, получат разнообразные наборы геймерских аксессуаров от 2Е Gaming: игровые клавиатуры и поверхности, мыши, гарнитуры и много других полезных девайсов, которые пригодятся каждому геймеру.

Организатор турнира:

MOYO — национальный омниканальный ритейлер техники и электроники в Украине, работает с 2009 года. На сегодняшний день сеть MOYO объединяет более 50 магазинов в 27 городах Украины. В ассортименте ритейлера более 40 тысяч сертифицированных товаров от более 500 мировых производителей.

Генеральные спонсоры: AMD, Acer

Инновационный партнер: HyperX

Профессиональный партнер: 2Е Gaming

Партнер трансляции: AVerMedia Technologies

Информационный партнер: NaChasi

Радіопартнери: KISS FM, Наше Радио