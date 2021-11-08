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Другий кібертурнір за рік: MOYO запрошує на аматорські змагання з Dota 2

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. 13-14 листопада мережа магазинів техніки та електроніки MOYO спільно з партнерами об’єднає сотні геймерів з усієї України в аматорському турнірі з Dota 2. Такий івент компанія проводить уже вдруге.

Другий кібертурнір за рік: MOYO запрошує на аматорські змагання з Dota 2

Генеральними партнерами MOYO Cyber Cup 2 стали справжні техногіганти AMD та Acer, які представили ноутбук турніру — Acer Nitro 5, створений спеціально для геймерів. Продуктивність цього ноутбуку для Dota 2 становить у середньому 116 FPS і надає грі нових змагальних відчуттів.

Як і минулого разу, головною особливістю MOYO Cyber Cup є те, що участь можуть взяти як сформовані команди, так і неповні склади, а також соло-гравці — на відміну від більшості інших турнірів. Тож, усі поціновувачі Dota 2 можуть сміливо випробувати свої сили та позмагатися за головні призи турніру.

Участь у MOYO Cyber Cup безкоштовна, всім охочим необхідно попередньо зареєструватися за посиланням. Єдина умова: у кібертурнірі можуть брати участь тільки гравці старші 16 років. Реєстрація триватиме до 11 листопада 21:00. Відбірковий етап розпочнеться 13 листопада, а вже 14-го — транслюватимуться матчі за третє місце і гранд-фінал на каналах MOYO у Twitch та Youtube.

“Ми бачимо великі перспективи у галузі українського кіберспорту, тож намагаємося всіляко сприяти розвитку індустрії. Ми підтримуємо геймерів, не лише створюючи позитивний споживчий досвід, а й долучаючись до формування справжнього якісного ігрового ком’юніті в Україні. Після першого турніру MOYO Cyber Cup з CS:GO ми отримали безліч відгуків і запит на подібні змагання в інших дисциплінах, тож просто не могли проігнорувати настрої нашої аудиторії”, — зазначив генеральний директор MOYO Валентин Івакін.

Призовий фонд осіннього турніру від MOYO та ключових партнерів складає 150 тисяч гривень, який розподілять між усіма фіналістами змагань.

Головні призи MOYO Cyber Cup з дисципліни Dota 2:

  • Перше місце: п’ять моніторів ACER Predator;
  • Друге місце: п’ять ігрових гарнітур HyperX Cloud;
  • Третє місце: п’ять ігрових клавіатур HyperX Alloy Origins;
  • Четверте місце: п’ять геймерських мишок HyperX Pulsefire Haste.

Крім того, гравці команд, які посядуть з 5 по 8 місця отримають різноманітні набори геймерських аксесуарів від 2Е Gaming: ігрові клавіатури та поверхні, миші, гарнітури та багато інших корисних девайсів, які стануть в нагоді кожному геймеру.

Організатор турніру:

MOYO — національний омніканальний рітейлер техніки та електроніки в Україні, працює з 2009 року. На сьогодні мережа MOYO об’єднує більше 50 магазинів у 27 містах України. В асортименті рітейлера понад 40 тисяч сертифікованих товарів від більш ніж 500 світових виробників.

Генеральні спонсори: AMD, Acer
Інноваційний партнер: HyperX
Професійний партнер: 2Е Gaming
Партнер трансляції: AVerMedia Technologies
Інформаційний партнер: NaChasi
Радіопартнери: KISS FM, Наше Радіо

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