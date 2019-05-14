Второй день "Восточного партнерства" в Брюсселе начался с конференции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Брюсселе началась конференция высокого уровня лидеров институтов ЕС и стран "Восточного партнерства" по случаю 10-летия инициативы, с участием Президента Украины Петра Порошенко. Открыл конференцию президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, передает корреспондент УНН.
"Мы построили партнерство народов с 3,8 миллионами виз, 30 000 новых рабочих мест, увеличением торговли, связи, 80 000 студентами - участниками программы Erasmus; общие ценности, лучшее управление и реформы будут определять наше общее европейское будущее", - цитирует слова Юнкера представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас в Twitter.
После Юнкера слово взял еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан.
Позже к слову пригласили Президента Украины, который напомнил присутствующим события ноября 2013 года.
"Саммит "Восточного партнерства" в Вильнюсе - один из самых драматических моментов современной истории Украины. Тогда было быть подписано Соглашение об ассоциации с ЕС, но, к сожалению, этого не произошло. На следующий день люди вышли на улицы, требуя евроинтеграции, сотрудничества с ЕС", - напомнил он.
Как сообщал УНН, накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Брюсселе поднял тему необходимости системного ответа на выдачу Россией паспортов жителям ОРДЛО.