Второй день "Восточного партнерства" в Брюсселе начался с конференции

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 49149 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 73746 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 90075 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 100379 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 124100 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111898 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137960 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144688 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130159 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130214 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Второй день "Восточного партнерства" в Брюсселе начался с конференции

Второй день "Восточного партнерства" в Брюсселе начался с конференции

Киев  •  УНН

 • 7292 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. В Брюсселе началась конференция высокого уровня лидеров институтов ЕС и стран "Восточного партнерства" по случаю 10-летия инициативы, с участием Президента Украины Петра Порошенко. Открыл конференцию президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, передает корреспондент УНН.

"Мы построили партнерство народов с 3,8 миллионами виз, 30 000 новых рабочих мест, увеличением торговли, связи, 80 000 студентами - участниками программы Erasmus; общие ценности, лучшее управление и реформы будут определять наше общее европейское будущее", - цитирует слова Юнкера представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас в Twitter.

После Юнкера слово взял еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан.

Позже к слову пригласили Президента Украины, который напомнил присутствующим события ноября 2013 года.

"Саммит "Восточного партнерства" в Вильнюсе - один из самых драматических моментов современной истории Украины. Тогда было быть подписано Соглашение об ассоциации с ЕС, но, к сожалению, этого не произошло. На следующий день люди вышли на улицы, требуя евроинтеграции, сотрудничества с ЕС", - напомнил он.

Как сообщал УНН, накануне министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Брюсселе поднял тему необходимости системного ответа на выдачу Россией паспортов жителям ОРДЛО.

Украинские Национальные Новости

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