Другий день "Східного партнерства" у Брюсселі почався з конференції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Брюсселі розпочалась конференція високого рівня лідерів інституцій ЄС та країн "Східного партнерства" з нагоди 10-річчя ініціативи, за участю Президента України Петра Порошенка. Відкрив конференцію президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер, передає кореспондент УНН.
"Ми побудували партнерство народів з 3,8 мільйонами віз, 30 000 нових робочих місць, збільшенням торгівлі, зв'язку, 80 000 студентами - учасниками програми Erasmus; спільні цінності, краще управління та реформи визначатимуть наше спільне європейське майбутнє", - цитує слова Юнкера речник Єврокомісії Маргарітіс Схінас у Twitter.
Після Юнкера слово взяв єврокомісар з питань розширення ЄС Йоганнес Ган.
Пізніше до слова запросили Президента України, який нагадав присутнім події листопада 2013 року.
"Саміт "Східного партнерства" у Вільнюсі - один з найдраматичніших моментів сучасної історії України. Тоді мала бути підписана Угода про Асоціацію з ЄС, але, на жаль, так не сталося. Наступного дня люди вийшли на вулиці, вимагаючи євроінтеграції, співпраці з ЄС", - нагадав він.
Як повідомляв УНН, напередодні міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Брюсселі порушив тему необхідності системної відповіді на видачу Росією паспортів жителям ОРДЛО.