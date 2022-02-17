Вторая разгромная победа подряд: “Динамо” провело спарринг в Турции
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. “Динамо” провело второй контрольный поединок на третьем сборе в Турции, который станет заключительным этапом подготовки к возобновлению сезона, сообщает УНН со ссылкой на сайт “бело-синих”.
Детали
На 7-й минуте “бело-синие” заставили соперника ошибиться — Ванат здорово прострелил слева, и защитник алматинцев Касабулат на дальней стойке, пытаясь выбить мяч с нескольких метров переправил его в сетку.
Еще трижды подопечные Луческу расписались в воротах оппонентов в заключительной 30-минутке. Авторами голов стали Сирота (63 мин), Цыганков (74) и Кулач (85) — 4:0.
Из приятных моментов стоит отметить возвращение на поле после травмы и длительного восстановления Дениса Попова, который сыграл последние несколько минут до финального свистка.
Дополнение
“Динамо” одержало вторую подряд победу со счетом 4:0 во время заключительного этапа подготовки на турецком побережье. Следующим соперником “бело-синих” на турецком сборе 17 февраля станет представитель Латвии — серебряный призер прошлого сезона “Валмиера”.