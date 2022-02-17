Друга розгромна перемога поспіль: “Динамо” провело спаринг у Туреччині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. “Динамо” провело другий контрольний поєдинок на третьому зборі у Туреччині, який стане заключним етапом підготовки до поновлення сезону, повідомляє УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.
Деталі
На 7-й хвилині “біло-сині” змусили суперника помилитися — Ванат здорово прострілив зліва, і захисник алматинців Касабулат на дальній стійці, намагаючись вибити м’яч, з кількох метрів переправив його у сітку.
Ще тричі підопічні Луческу розписалися у воротах опонентів у заключній 30-хвилинці. Авторами голів стали Сирота (63 хв), Циганков (74) і Кулач (85) — 4:0.
Із приємних моментів варто відзначити повернення на поле після травми та тривалого відновлення Дениса Попова, який зіграв останні кілька хвилин до фінального свистка.
Доповнення
“Динамо” здобуло другу поспіль перемогу з рахунком 4:0 під час заключного етапу підготовки на турецькому узбережжі. Наступним суперником “біло-синіх” на турецькому зборі 17 лютого стане представник Латвії — срібний призер минулого сезону “Валмієра”.