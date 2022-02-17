Друга розгромна перемога поспіль: “Динамо” провело спаринг у Туреччині

ukru
У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
Ексклюзив
10:51 • 37813 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
10:44 • 63357 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
09:04 • 77131 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 105457 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 114167 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 105340 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 126977 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 166300 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 178337 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 215251 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
92 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 93651 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 170372 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 232299 перегляди

"Можливо": представник путіна висловився про візит до Вашингтона для зустрічі з Віткоффом

08:47 • 54052 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 36479 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 232294 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 170371 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 286346 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 406314 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 658895 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 36479 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 96536 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 134258 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 159260 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 179743 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Друга розгромна перемога поспіль: “Динамо” провело спаринг у Туреччині

Друга розгромна перемога поспіль: “Динамо” провело спаринг у Туреччині

Київ • УНН

 • 16827 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. “Динамо” провело другий контрольний поєдинок на третьому зборі у Туреччині, який стане заключним етапом підготовки до поновлення сезону, повідомляє УНН з посиланням на сайт “біло-синіх”.

Деталі

На 7-й хвилині “біло-сині” змусили суперника помилитися — Ванат здорово прострілив зліва, і захисник алматинців Касабулат на дальній стійці, намагаючись вибити м’яч, з кількох метрів переправив його у сітку.

Ще тричі підопічні Луческу розписалися у воротах опонентів у заключній 30-хвилинці. Авторами голів стали Сирота (63 хв), Циганков (74) і Кулач (85) — 4:0.

Із приємних моментів варто відзначити повернення на поле після травми та тривалого відновлення Дениса Попова, який зіграв останні кілька хвилин до фінального свистка.

Доповнення

“Динамо” здобуло другу поспіль перемогу з рахунком 4:0 під час заключного етапу підготовки на турецькому узбережжі. Наступним суперником “біло-синіх” на турецькому зборі 17 лютого стане представник Латвії — срібний призер минулого сезону “Валмієра”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Спорт
Bitcoin
$84,866.10
Золото
$3,157.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.08
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.25
Ethereum
$1,870.33