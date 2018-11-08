Вторая из сестер Музычук пробилась в 1/8 финала ЧМ в России
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. На чемпионате мира по шахматам среди женщин прошел третий поединок второго раунда с участием львовянки Марии Музычук, сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
После поражения в первом поединке от Екатерины Аталик из Турции, наша спортсменка сумела сравнять матчевый счет, а сегодня проводила тай-брейк, который завершился в ее пользу.
В итоге 2,5:1,5 и пропуск в третий круг в активе Марии Музычук.
Напомним, что ранее в 1/8 финала прошла и сестра Марии — Анна.