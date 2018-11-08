Одна українка пробилася до третього раунду ЧС із шахів у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У рамках чемпіонату світу з шахів серед жінок, що триває у Росії, відбулися баталії другого кола змагань, інформує УНН із посиланням на сайт чемпіонату.
В 3-й раунд вже пробилася Анна Музичук, яка впевнено переграла росіянку — Анастасію Боднарук — 2:0. А от Марія Музичук гратиме тай-брейк після невеличкого подвигу — вона зуміла відігратися у другому матчі чорними шахами і зрівняти рахунок — 1:1 з Катериною Аталік, що представляє Туреччину. Тай-брейк відбудеться завтра.
Відзначимо, що у 2-му раунді чемпіонату Україна втратила шахістку — харків’янка Анна Ушеніна програла матч росіянці Валентині Гуніній — 0,5:1,5.