Одна українка пробилася до третього раунду ЧС із шахів у Росії

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. У рамках чемпіонату світу з шахів серед жінок, що триває у Росії, відбулися баталії другого кола змагань, інформує УНН із посиланням на сайт чемпіонату.

В 3-й раунд вже пробилася Анна Музичук, яка впевнено переграла росіянку — Анастасію Боднарук — 2:0. А от Марія Музичук гратиме тай-брейк після невеличкого подвигу — вона зуміла відігратися у другому матчі чорними шахами і зрівняти рахунок — 1:1 з Катериною Аталік, що представляє Туреччину. Тай-брейк відбудеться завтра.

Відзначимо, що у 2-му раунді чемпіонату Україна втратила шахістку — харків’янка Анна Ушеніна програла матч росіянці Валентині Гуніній — 0,5:1,5.

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