Одна украинка пробилась в третий раунд ЧМ по шахматам в России
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В рамках чемпионата мира по шахматам среди женщин, который проходит в России, состоялись баталии второй круг соревнований, сообщает УНН со ссылкой на сайт чемпионата.
В 3-й раунд уже пробилась Анна Музычук, уверенно переиграла россиянку - Анастасию Боднарук - 2:0. А вот Мария Музычук играть тай-брейк после небольшого подвига - она сумела отыграться во втором матче черными шахматами и сравнять счет - 1:1 с Екатериной Аталик, представляющий Турцию. Тай-брейк состоится завтра.
Отметим, что во 2-м раунде чемпионата Украины потеряла шахматистку - харьковчанка Анна Ушенина проиграла матч россиянке Валентине Гуниной - 0,5:1,5.