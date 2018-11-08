Одна украинка пробилась в третий раунд ЧМ по шахматам в России

В 3-й раунд уже пробилась Анна Музычук, уверенно переиграла россиянку - Анастасию Боднарук - 2:0. А вот Мария Музычук играть тай-брейк после небольшого подвига - она ​​сумела отыграться во втором матче черными шахматами и сравнять счет - 1:1 с Екатериной Аталик, представляющий Турцию. Тай-брейк состоится завтра.

Отметим, что во 2-м раунде чемпионата Украины потеряла шахматистку - харьковчанка Анна Ушенина проиграла матч россиянке Валентине Гуниной - 0,5:1,5.