Друга із сестер Музичук пробилася до 1/8 фіналу ЧС у Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На чемпіонаті світу з шахів серед жінок пройшов третій поєдинок другого раунду за участі львів’янки Марії Музичук, повідомляє УНН із посиланням на сайт турніру.
Після поразки у першому поєдинку від Катерини Аталік з Туреччини, наша спортсменка зуміла зрівняти матчевий рахунок, а сьогодні проводила тай-брейк, який завершився на її користь.
У підсумку 2,5:1,5 та перепустка до третього кола в активі Марії Музичук.
Нагадаємо, що раніше до 1/8 фіналу пройшла і сестра Марії — Анна.