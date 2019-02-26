Дронов заявил, что будет подавать апелляцию на приговор суда
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Геннадий Дронов, которого суд признал виновным в совершении смертельного ДТП в центре Харькова и назначил 10 лет лишения свободы, прокомментировал приговор, передает корреспондент УНН.
Так, по мнению Дронова, такой приговор суд вынес "чтобы успокоилось общество, пострадавшие, потерпевшие". Также он добавил, что будет подавать апелляцию.
Об этом заявил и адвокат Дронова Сергей Перепелица, добавив, что Дронов и его защита "недовольны приговором".
"Будем обжаловать приговор, так как настаивали на другом", - отметил адвокат.
По мнению защиты, обвинение не было доказано в ходе судебного разбирательства. В апеляцийнийй жалобе, по словам адвоката, защита будет добиваться, чтобы Дронова признали невиновным.
Как сообщал УНН, Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцевой и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание (10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года) Елене Зайцевой и Геннадию Дронову.
Напомним, резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.