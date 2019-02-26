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Дронов заявив, що подаватиме апеляцію на вирок суду

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Геннадій Дронов, якого суд визнав винним у скоєнні смертельної ДТП у центрі Харкова і призначив 10 років позбавлення волі, прокоментував вирок, передає кореспондент УНН.

Так, на думку Дронова, такий вирок суд виніс "щоб заспокоїлося суспільство, потерпілі, постраждалі". Також він додав, що подаватиме апеляцію.

Про це заявив і адвокат Дронова Сергій Перепилиця, додавши що Дронов і його захист "невдоволені вироком".

"Будемо оскаржувати вирок, тому що наполягали на іншому", - зазначив адвокат.

На думку захисту, обвинувачення не було доведено під час судового розгляду. В апеляційнійй скарзі, за словами адвоката, захист буде домагатися, щоб Дронова визнали невинуватим.

Як повідомляв УНН, Київський райсуд Харкова визнав Олену Зайцевій та Геннадія Дронова винними у вчиненні смертельної ДТП і призначив покарання (10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки) Олені Зайцевій і Геннадію Дронову. 

Нагадаємо, резонансна ДТП сталася 18 жовтня 2017 року у центрі Харкова. Тоді позашляховики під керуванням Олени Зайцевої та Геннадія Дронова зіткнулися на перехресті вулиці Сумської та провулку Мечникова. Після зіткнення Lexus Зайцевої викинуло на пішоходів, внаслідок чого загинули шестеро осіб.

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