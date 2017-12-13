Дронов не нуждается в экстренной госпитализации - медики
Киев • УНН
ХАРЬКОВ-КИЕВ. 13 декабря. УНН. Киевский районный суд Харькова продолжил переизбирать меру пресечения для участника смертельного ДТП Геннадия Дронова, передает корреспондент УНН.
После двухчасового медицинского обследования Дронова медиками скорой помощи суд продолжил слушать ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения.
Заседание продолжилось с зачитывания заключения медиков об осмотре, который они провели водителю TOUAREG в зале суда.
Так, в заключении, который был озвучен во время заседания, говорится, что Дронов не требует экстренной госпитализации, вместо этого он требует планового обследования.
Сам Дронов сообщил суду, что ему измерили артериальное давление, сделали кардиограмму и поставили капельницу.
"Несмотря на то, что "скорая" уже была, мне все равно плохо", - сообщил суду Дронов.
Учитывая все обстоятельства, суд продолжил рассмотрение ходатайства.
"Суд считает возможным продолжить заседание", - сказала следственная судья Светлана Муратова.
Напомним, соучастник смертельного ДТП в Харькове, водитель Touareg Геннадий Дронов попросил вызвать скорую помощь в суд.
Как сообщал УНН, участника смертельного ДТП в Харькове Дронова взяли под стражу 8 ноября.