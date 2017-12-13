Дронов не потребує екстреної госпіталізації - медики
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 13 грудня. УНН. Київський районний суд Харкова продовжив переобирати міру запобіжного заходу для учасника смертельної ДТП Геннадія Дронова, передає кореспондент УНН.
Після двогодинного медичного обстеження Дронова медиками швидкої допомоги суд продовжив слухати клопотання прокуратури про обрання йому міри запобіжного заходу.
Засідання продовжилось із зачитування висновку медиків про огляд, який вони провели водію TOUAREG у залі суду.
Так, у висновку, який був озвучений під час засідання, йдеться про те, що Дронов не потребує екстреної госпіталізації, натомість він потребує планового обстеження.
Сам Дронов повідомив суд, що йому виміряли артеріальний тиск, зробили кардіограму та поставили крапельницю.
"Не зважаючи на те, що "швидка" вже була, мені всеодно погано", - повідомив суд Дронов.
Враховуючи всі обставини, суд продовжив розгляд клопотання.
"Суд вважає можливими продовжити засідання", - сказала слідча суддя Світлана Муратова.
Нагадаємо, співучасник смертельної ДТП у Харкові, водій Touareg Геннадій Дронов попросив викликати швидку допомогу на судове засідання.
Як повідомляв УНН, учасника смертельної ДТП у Харкові Г.Дронова взяли під варту 8 листопада.