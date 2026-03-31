Дроны в очередной раз атаковали Ленинградскую область и порт Усть-Луга

В ленинградской области рф в результате атаки беспилотников пострадали три человека, среди них двое детей. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко, пишет УНН.

Детали

По его словам, по состоянию на утро над регионом якобы сбили 38 дронов. Атака продолжалась сразу в нескольких районах, где продолжала работать российская ПВО.

В Усть-Луге, по словам властей, под удар попала портовая инфраструктура. Ранее Дрозденко также заявлял, что в районе портовой зоны Усть-Луги якобы сбили 17 беспилотников.

В поселке Молодцово обломки повредили жилые дома – там выбиты окна в десятках квартир. Также повреждения зафиксировали в здании школы и помещении соцзащиты, которое находилось на ремонте.

Пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, угрозы их жизни нет.

На фоне атаки беспилотников в Санкт-Петербурге и области возникли перебои с авиасообщением.

В петербургском аэропорту Пулково отменили и задержали более 60 рейсов.

