Дрони в черговий раз атакували ленінградську область та порт усть-луга

У ленінградській області рф внаслідок атаки безпілотників постраждали троє людей, серед них двоє дітей. Про це повідомив губернатор регіону олександр дрозденко, пише УНН.

За його словами, станом на ранок над регіоном нібито збили 38 дронів. Атака тривала одразу в кількох районах, де продовжувала працювати російська ППО.

В усть-лузі, за словами влади, під удар потрапила портова інфраструктура. Раніше дрозденко також заявляв, що в районі портової зони усть-луги нібито збили 17 безпілотників.

У селищі молодцово уламки пошкодили житлові будинки – там вибито вікна у десятках квартир. Також пошкодження зафіксували в будівлі школи та приміщенні соцзахисту, яке перебувало на ремонті.

Постраждалих доправили до лікарні. За попередніми даними, загрози їхньому життю немає.

На тлі атаки безпілотників у санкт-петербурзі та області виникли перебої з авіасполученням.

У петербурзькому аеропорту пулково скасували та затримали понад 60 рейсів.

