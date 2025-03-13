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Дроны ГУР поразили замаскированное производство дронов в калужской области - источник

Киев • УНН

 • 22622 просмотра

Дроны ГУР поразили замаскированное производство беспилотников в калужской области. В результате атаки в аэропорту калуги отменили рейсы.

Дроны ГУР поразили замаскированное производство дронов в калужской области - источник

Дроны ГУР поразили замаскированное производство беспилотников в калужской области, пишет УНН со ссылкой на источники.

Детали

"Дальнобойные ударные дроны Главного управления разведки накануне вечером нанесли удары по месту производства БПЛА в поселке Обухово Дзержинского района Калужской области. Производственные линии для сборки беспилотников были размещены в цехах завода "Калужский газобетон", - сообщил собеседник УНН.

Первыми о мощных взрывах и пожаре на заводе сообщили местные жители в социальных сетях: "это просто ад какой-то", "два хлопка ого какие были", "бабахнуло по заводу". Очевидцы успели даже зафиксировать на видео и разместить в пабликах видео попадания и сильного пожара на территории завода. Калужские паблики вместе с распространением видео с места происшествия сообщили о падении обломков и пожаре в "зданиях промышленного предприятия".

Из-за атаки БПЛА в аэропорту калуги был введен план "Ковёр" - отменены все рейсы с 21-го вечера 12 марта до 6-ти утра 13 марта.

Губернатор калужской области утром подтвердил ночную атаку беспилотников на регион, попадание в промышленное предприятие, инфраструктурный объект связи и энергетики.

российские города под атакой дронов: повреждены объекты, авиасообщение ограничено13.03.25, 09:23 • 21736 просмотров

Павел Башинский

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