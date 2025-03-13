Дрони ГУР уразили замасковане виробництво дронів в калузькій області - джерело

Дрони ГУР уразили замасковане виробництво безпілотників в калузькій області, пише УНН з посиланням на джерела.

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"Далекобійні ударні дрони Головного управління розвідки напередодні ввечері завдали ударів по місцю виробництва БПЛА в селищі Обухово Дзержинського району Калузької області. Виробничі лінії для збірки безпілотників були розміщені в цехах заводу "Калузький газобетон", - повідомив співрозмовник УНН.

Першими про потужні вибухи та пожежу на заводі повідомили місцеві мешканці у соціальних мережах: "это просто ад какой-то", "два хлопка ого какие были", "бабахнуло по заводу". Очевидці встигли навіть зафіксувати на відео та розмістити в пабліках відео влучання та сильної пожежі на території заводу. Калузькі пабліки разом з поширенням відео з місця події повідомили про падіння уламків та пожежу в "будівлях промислового підприємства".

Через атаку БПЛА в аеропорту калуги був введений план "Ковёр" - скасовані усі рейси з 21-ї вечора 12 березня до 6-ї ранку 13 березня.

Губернатор калузької області вранці підтвердив нічну атаку безпілотників на регіон, влучання у промислове підприємство, інфраструктурний об'єкт зв'язку та енергетики.

російські міста під атакою дронів: пошкоджено об'єкти, авіасполучення обмежено