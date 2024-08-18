Дроны ГУР атаковали нефтебазу в ростовской области рф: там продолжается пожар

В ночь на 18 августа в результате операции украинской разведки была поражена нефтебаза ростовской области рф, которая работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск. Об этом журналисту УНН сообщили источники.

В ночь на 18 августа в результате операции ГУР МОУ была поражена нефтебаза. «ФГКУ комбинат «Кавказ» в районе н. п. Пролетарск Ростовской обл. Упомянутая нефтебаза работала на вражеский ВПК и обеспечивала деятельность российских оккупационных войск - сообщил собеседник УНН.

Как сообщают источники в украинской разведке, атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе украинского производства.

По информации местных телеграмм-каналов известно, что очевидцы слышали по крайней мере три взрыва в районе объекта с последующим возгоранием резервуаров с горючим. Сейчас на объекте до сих пор пытаются ликвидировать пожар.

Детальные результаты поражения нефтебазы уточняются - сообщили источники.

Дрони ГУР спалили склад з пальним у рф, який забезпечував окупантів на Донеччині та Луганщині - джерело