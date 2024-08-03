В результате операции украинской разведки с помощью БПЛА типа "Obsidian" проекта "Nayan" был поражен склад горюче-смазочных материалов на территории комбината "атлас" управления федерального агентства государственных резервов рф в ростовской области рф. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Детали

"В результате операции ГУР МОУ с помощью БПЛА был поражен склад горюче-смазочных материалов на территории комбината "атлас" управления федерального агентства государственных резервов рф вблизи н.п. каменск-шахтинский, что в ростовской области", - сообщил собеседник УНН.

Как сообщают источники в украинской разведке, этот склад обеспечивает поставки ГСМ в интересах воинских частей и подразделений рф, которые дислоцируются на ВОТ Донецкой и Луганской областей. Источники отмечают, что поражение объекта произошло с помощью 15 БПЛА типа "Obsidian" проекта "Nayan".

По информации российских СМИ и социальных сетей, было поражено несколько резервуаров с ГСМ. В результате попадания дронов-камикадзе на территории базы начался пожар.

По состоянию на утро 3 августа пожар на комбинате продолжается, что подтверждается большим количеством видео и фото публикации в социальных сетях.

Подробные результаты операции сейчас выясняются.

Дополнение

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар по аэродрому "морозовск" в ростовской области рф, попадание в склады боеприпасов. Также атакованы нефтебазы и объекты с горючим в белгородской, курской и ростовской областях, известно о возгорании по меньшей мере двух резервуаров с нефтепродуктами.