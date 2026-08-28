Дроны атакуют Ярославль и Москву, в России объявили красный уровень опасности
Киев • УНН
В Ярославской области перекрыли трассу М8 и изменили маршруты автобусов из-за атаки дронов. В Москве ПВО заявила о сбитии двух БПЛА.
В Ярославской области России заявили об атаке беспилотников, из-за чего перекрыли движение транспорта в направлении Москвы и изменили маршруты общественного транспорта. Об атаках дронов также сообщили в Москве и Московской области, пишут российские чиновники, сообщает УНН.
Детали
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об угрозе беспилотников в регионе. Из-за этого движение перекрыли на участке трассы М8 в направлении Москвы, а часть межмуниципальных автобусных маршрутов временно приостановили.
Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы в объезд через Суздальское шоссе и улицу Калинина, также выполняются сокращённые рейсы до пересечения Нагорной улицы с Московским проспектом и до железнодорожного вокзала на Московском проспекте. Межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала
Евраев не уточнил, какой именно объект могли атаковать в Ярославле. В то же время в российских соцсетях появились фотографии возможных последствий атаки, на которых видны выбитые окна в домах.
Атака на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская противовоздушная оборона сбила два беспилотника, которые направлялись в сторону столицы. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.
Два БПЛА, летевшие на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков
Кроме того, сообщения об атаке беспилотников поступали из Московской области. В районе Павловского Посада, по данным российских соцсетей, поднялся чёрный дым.
Красный уровень опасности из-за угрозы беспилотников также объявили во Владимирской и Ивановской областях, а также на юго-востоке Московской области.