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Дроны атакуют Ярославль и Москву, в России объявили красный уровень опасности

Киев • УНН

 • 15110 просмотра

В Ярославской области перекрыли трассу М8 и изменили маршруты автобусов из-за атаки дронов. В Москве ПВО заявила о сбитии двух БПЛА.

Дроны атакуют Ярославль и Москву, в России объявили красный уровень опасности

В Ярославской области России заявили об атаке беспилотников, из-за чего перекрыли движение транспорта в направлении Москвы и изменили маршруты общественного транспорта. Об атаках дронов также сообщили в Москве и Московской области, пишут российские чиновники, сообщает УНН.

Детали

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил об угрозе беспилотников в регионе. Из-за этого движение перекрыли на участке трассы М8 в направлении Москвы, а часть межмуниципальных автобусных маршрутов временно приостановили.

Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы в объезд через Суздальское шоссе и улицу Калинина, также выполняются сокращённые рейсы до пересечения Нагорной улицы с Московским проспектом и до железнодорожного вокзала на Московском проспекте. Межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала

- сообщил губернатор.

Евраев не уточнил, какой именно объект могли атаковать в Ярославле. В то же время в российских соцсетях появились фотографии возможных последствий атаки, на которых видны выбитые окна в домах.

Атака на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская противовоздушная оборона сбила два беспилотника, которые направлялись в сторону столицы. По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Два БПЛА, летевшие на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков

- рассказал Собянин.

Кроме того, сообщения об атаке беспилотников поступали из Московской области. В районе Павловского Посада, по данным российских соцсетей, поднялся чёрный дым.

Красный уровень опасности из-за угрозы беспилотников также объявили во Владимирской и Ивановской областях, а также на юго-востоке Московской области.

Степан Гафтко

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