Дрони атакують ярославль і москву в росії оголосили червоний рівень небезпеки
Київ • УНН
У ярославській області перекрили трасу М8 і змінили маршрути автобусів через атаку дронів. У москві ППО заявила про збиття двох БпЛА.
У ярославській області росії заявили про атаку безпілотників, через що перекрили рух транспорту в напрямку москви та змінили маршрути громадського транспорту. Про атаки дронів також повідомили у москві та московській області, пишуть російські посадовці, повідомляє УНН.
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Губернатор ярославської області михайло єраєв повідомив про загрозу безпілотників у регіоні. Через це рух перекрили на ділянці траси М8 у напрямку москви, а частину міжмуніципальних автобусних маршрутів тимчасово зупинили.
Автобуси, що прямують московським проспектом, тимчасово виконують рейси в об'їзд через Суздальське шосе та вулицю калініна, також виконуються скорочені рейси до перетину вулиці нагірної з московським проспектом і до залізничного вокзалу на московському проспекті. Міжмуніципальні автобусні маршрути, що прямують перекритою ділянкою дороги М8, тимчасово не виконують рейси та перебувають на території автовокзалу
враєв не уточнив, який саме об'єкт могли атакувати в ярославлі. Водночас у російських соцмережах з'явилися фотографії можливих наслідків атаки, на яких видно вибиті вікна в будинках.
Атака на москву
Мер москви сергій собянін заявив, що російська протиповітряна оборона збила два безпілотники, які прямували в бік столиці. За його словами, на місці падіння уламків працюють екстрені служби.
Два БпЛА, які летіли на москву, знищені системою ППО Міноборони. Фахівці екстрених служб працюють на місці падіння уламків
Крім того, повідомлення про атаку безпілотників надходили з московської області. У районі павловського осада, за даними російських соцмереж, піднявся чорний дим.
Червоний рівень небезпеки через загрозу безпілотників також оголосили у володимирській та івановській областях, а також на південному сході московської області.