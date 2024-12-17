Дроны атаковали Воронежскую область в рф: что известно о последствиях

В рф дроны атаковали Воронежскую область. Telegram-каналы сообщают о взрывах, передает УНН.

"Дежурными силами ПВО ... обнаружено и уничтожено два украинских БПЛА. ... пострадавших и разрушений нет", - прокомментировал и.о. главы района Березнов.

В минобороны рф подтвердили информацию об атаке дронов на Воронежскую область.

"Около 20.30 (по местному времени - ред.) пресечена попытка ... осуществить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.