Дроны атаковали Воронежскую область в рф: что известно о последствиях
Киев • УНН
В Воронежской области рф зафиксировали атаку двух беспилотников. По данным российской стороны, дроны были сбиты силами ПВО, пострадавших и разрушений нет.
В рф дроны атаковали Воронежскую область. Telegram-каналы сообщают о взрывах, передает УНН.
"Дежурными силами ПВО ... обнаружено и уничтожено два украинских БПЛА. ... пострадавших и разрушений нет", - прокомментировал и.о. главы района Березнов.
В минобороны рф подтвердили информацию об атаке дронов на Воронежскую область.
"Около 20.30 (по местному времени - ред.) пресечена попытка ... осуществить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации.
Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.