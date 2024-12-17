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Дроны атаковали Воронежскую область в рф: что известно о последствиях

Дроны атаковали Воронежскую область в рф: что известно о последствиях

Киев  •  УНН

 • 1218 просмотра

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В Воронежской области рф зафиксировали атаку двух беспилотников. По данным российской стороны, дроны были сбиты силами ПВО, пострадавших и разрушений нет.

В рф дроны атаковали Воронежскую область. Telegram-каналы сообщают о взрывах, передает УНН.

"Дежурными силами ПВО ... обнаружено и уничтожено два украинских БПЛА. ... пострадавших и разрушений нет", - прокомментировал и.о. главы района Березнов.

В минобороны рф подтвердили информацию об атаке дронов на Воронежскую область.

"Около 20.30 (по местному времени - ред.) пресечена попытка ... осуществить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации.

Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Воронежской области", - говорится в сообщении.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат