Дроны атаковали нефтебазу росрезерва в удмуртии: что известно

В россии дроны атаковали нефтебазу росрезерва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские "СМИ".

Детали

Инцидент произошел 3 июля: нефтебаза "Горизонт" расположена в поселке борок удмуртской республики. По данным источников, один беспилотник зацепился за ограждение и упал на бетонную плиту, другой попал в один из резервуаров с нефтепродуктами, повредив его корпус.

Сотрудников нефтебазы и жителей ближайших домов – около 30 человек – эвакуировали. Пострадавших нет.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в российском ижевске прозвучали взрывы на электромеханическом заводе "Купол". Там производят ЗРК "Тор" и ударные БПЛА "Гарпия-А1" для армии рф.

Также УНН сообщал об атаке дрона на завод "Энергия" в российском ельце липецкой области. Данное предприятие производит детали для баллистических ракет "Искандер".