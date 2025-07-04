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Дрони атакували нафтобазу росрезерву в удмуртії: що відомо

Київ • УНН

 • 123 перегляди

3 липня дрони атакували нафтобазу "Горизонт" у селищі борок удмуртської республіки. Один безпілотник пошкодив резервуар з нафтопродуктами, постраждалих немає.

Дрони атакували нафтобазу росрезерву в удмуртії: що відомо

У росії дрони атакували нафтобазу росрезерву. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські "ЗМІ".

Деталі

Інцидент стався 3 липня: нафтобаза "Горизонт" розташована у селищі борок удмуртської республіки. За даними джерел, один безпілотник зачепився за огорожу та впав на бетонну плиту, інший потрапив в один із резервуарів із нафтопродуктами, пошкодивши його корпус.

Співробітників нафтобази та мешканців найближчих будинків – близько 30 осіб – евакуювали. Постраждалих немає.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що у російському іжевську пролунали вибухи на електромеханічному заводі "Купол". Там виробляють ЗРК "Тор" та ударні БПЛА "Гарпія-А1" для армії рф.

Такоє УНН повідомляв про атаку дрону на завод "Енергія" у російському єльці ліпецької області. Дане підприємство виробляє деталі для балістичних ракет "Іскандер".

Євген Устименко

Євген Устименко

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