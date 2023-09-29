Мелкие монеты и старые банкноты можно будет обменять до конца войны - НБУ

Детали

Монеты мелких номиналов и банкноты старых образцов можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска.

В НБУ напомнили, что они уже длительное время изымаются из обращения. Их не принимают при наличных расчетах за товары и услуги.

Как отметили в Нацбанке, с начала изъятия их из обращения осуществлен обмен почти 220 млн штук таких монет. В частности, в течение последнего месяца обменяно более 3 млн штук.

Банкнот старого образца, введенных в обращение до 2003 года, остается в обращении совсем мало, около 1,5% от общего количества всех банкнот в обращении. За 2020–2022 годы осуществлен обмен 400 тысяч штук таких банкнот, в том числе 8,4 тысячи штук – в течение сентября этого года.

Чтобы обменять монеты и банкноты необходимо обратиться в Национальный банк Украины:



в Киеве: Контрактовая пл., 2А;



в Днепре: ул. Воскресенская, 13;



во Львове: ул. Коперника, 4;



в Одессе: ул. Ришельевская, 8;



в Харькове: Театральная пл., 1;



в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.



Также можно обратиться в уполномоченные банки: АО «Ощадбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО «Райффайзен Банк», АО «ПУМБ».

Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, в суммах, кратных 10 копейкам, граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена.

Напомним

С 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек не принимаются для наличных расчетов, они перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения. Также с 1 октября 2020 года из обращения изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска.