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Мелкие монеты и старые банкноты можно будет обменять до конца войны - НБУ

Мелкие монеты и старые банкноты можно будет обменять до конца войны - НБУ

Киев • УНН

 • 224298 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Национальный банк продлил срок обмена монет мелких номиналов и банкнот гривны старого образца, введенных в обращение до 2003 года. Ранее монеты и банкноты можно было обменять до 30 сентября включительно. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, информирует УНН.

Детали

Монеты мелких номиналов и банкноты старых образцов можно будет обменивать до конца действия военного положения в Украине и еще в течение трех месяцев после его прекращения или отмены.

Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска.

В НБУ напомнили, что они уже длительное время изымаются из обращения. Их не принимают при наличных расчетах за товары и услуги.

Как отметили в Нацбанке, с начала изъятия их из обращения осуществлен обмен почти 220 млн штук таких монет. В частности, в течение последнего месяца обменяно более 3 млн штук.

Банкнот старого образца, введенных в обращение до 2003 года, остается в обращении совсем мало, около 1,5% от общего количества всех банкнот в обращении. За 2020–2022 годы осуществлен обмен 400 тысяч штук таких банкнот, в том числе 8,4 тысячи штук – в течение сентября этого года.

Чтобы обменять монеты и банкноты необходимо обратиться в Национальный банк Украины:

  • в Киеве: Контрактовая пл., 2А;
  • в Днепре: ул. Воскресенская, 13;
  • во Львове: ул. Коперника, 4;
  • в Одессе: ул. Ришельевская, 8;
  • в Харькове: Театральная пл., 1;
  • в Хмельницком: ул. Владимирская, 91.

Также можно обратиться в уполномоченные банки: АО «Ощадбанк», АО КБ «ПриватБанк», АО «Райффайзен Банк», АО «ПУМБ».

Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, в суммах, кратных 10 копейкам, граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена.

Напомним

С 1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 копеек не принимаются для наличных расчетов, они перестали быть платежным средством и изымаются из наличного обращения. Также с 1 октября 2020 года из обращения изымаются монеты номиналом 25 копеек и завершается процесс изъятия банкнот номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска.

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