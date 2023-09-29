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Дрібні монети та старі банкноти можна буде обміняти до кінця війни - НБУ

Дрібні монети та старі банкноти можна буде обміняти до кінця війни - НБУ

Київ • УНН

 • 224300 перегляди

КИЇВ. 29 вересня. УНН. Національний банк продовжив термін обміну монет дрібних номіналів та банкнот гривні старого зразка, введених у обіг до 2003 року. Раніше монети та банкноти можна було обміняти до 30 вересня включно. Про це повідомляє пресслужба НБУ, інформує УНН.

Деталі

Монети дрібних номіналів та банкноти старих зразків можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців після його припинення або скасування.

Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

В НБУ нагадали, що вони вже тривалий час вилучаються з обігу. Їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги.

Як зазначили в Нацбанку, з початку вилучення їх з обігу здійснено обмін майже 220 млн штук таких монет. Зокрема, упродовж останнього місяця обміняно понад 3 млн штук.

Банкнот старого зразка, введених у обіг до 2003 року, залишається в обігу зовсім мало, близько 1,5% від загальної кількості усіх банкнот в обігу. За 2020–2022 роки здійснено обмін 400 тисяч штук таких банкнот, зокрема 8,4 тисячі штук – упродовж вересня цього року.

Щоб обміняти монети та банкноти необхідно звернутися до Національного банку України:

  • у Києві: Контрактова пл., 2А;
  • у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;
  • у Львові: вул. Коперника, 4;
  • у Одесі: вул. Рішельєвська, 8;
  • у Харкові: Театральна пл., 1;
  • у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.

Також можна звернутися до уповноважених банків: АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ».

Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам, громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну.

Нагадаємо

З 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок не приймаються для готівкових розрахунків, вони перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу. Також з 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

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