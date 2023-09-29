Дрібні монети та старі банкноти можна буде обміняти до кінця війни - НБУ

Деталі

Монети дрібних номіналів та банкноти старих зразків можна буде обмінювати до кінця дії воєнного стану в Україні та ще впродовж трьох місяців після його припинення або скасування.

Йдеться про розмінні монети номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок та банкноти номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.

В НБУ нагадали, що вони вже тривалий час вилучаються з обігу. Їх не приймають під час готівкових розрахунків за товари та послуги.

Як зазначили в Нацбанку, з початку вилучення їх з обігу здійснено обмін майже 220 млн штук таких монет. Зокрема, упродовж останнього місяця обміняно понад 3 млн штук.

Банкнот старого зразка, введених у обіг до 2003 року, залишається в обігу зовсім мало, близько 1,5% від загальної кількості усіх банкнот в обігу. За 2020–2022 роки здійснено обмін 400 тисяч штук таких банкнот, зокрема 8,4 тисячі штук – упродовж вересня цього року.

Щоб обміняти монети та банкноти необхідно звернутися до Національного банку України:



у Києві: Контрактова пл., 2А;



у Дніпрі: вул. Воскресенська, 13;



у Львові: вул. Коперника, 4;



у Одесі: вул. Рішельєвська, 8;



у Харкові: Театральна пл., 1;



у Хмельницькому: вул. Володимирська, 91.



Також можна звернутися до уповноважених банків: АТ «Ощадбанк», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк», АТ «ПУМБ».

Обміняти такі розмінні монети та банкноти на інші монети і банкноти всіх номіналів, що перебувають в обігу, в сумах, кратних 10 копійкам, громадяни зможуть без стягнення плати за проведення такого обміну.

Нагадаємо

З 1 жовтня 2019 року монети 1, 2 та 5 копійок не приймаються для готівкових розрахунків, вони перестали бути платіжним засобом та вилучаються з готівкового обігу. Також з 1 жовтня 2020 року з обігу вилучаються монети номіналом 25 копійок та завершується процес вилучення банкнот номіналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 та 200 гривень зразків до 2003 року всіх років випуску.