Драйвером животноводства в этом году будут производители курятины и яиц
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В 2020 году рост отрасли животноводства обеспечит продукция птицеводства. Такой прогноз озвучил директор ННЦ "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу института.
Он рассказал, что производство валовой продукции животноводства растет четвертый год подряд. В частности, в 2020 году прирост составит 0,6%, прогнозирует Лупенко.
"Впрочем, рост производства обеспечивает исключительно продукция птицеводства. Выращивание птицы вырастет по сравнению с 2019 годом на 8,7% - до 2095,2 тыс. т, а производство яиц увеличится до 17 млрд. шт. (+3,1%)" , - рассказал он.
Что касается других видов продукции животноводства - их объемы производства упадут, заметил академик.
В частности уменьшится производство молока на 3,5% до 9352,5 тыс. т. Объемы выращивания кроликов упадут на 3,9%, лошадей - на 9,2%.
"Падение объемов производства продукции животноводства связано с продолжающимся спадом поголовья животных, который продолжится и в 2020 году в результате хронической убыточности большинства видов продукции", - говорит Лупенко.