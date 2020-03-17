Драйвером тваринництва цьогоріч будуть виробники курятини і яєць
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У 2020 році зростання галузі тваринництва забезпечить продукція птахівництва. Такий прогноз озвучив директор ННЦ "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко, передає УНН із посиланням на пресслужбу інституту.
Він розповів, що виробництво валової продукції тваринництва зростає четвертий рік поспіль. Зокрема, у 2020 році приріст складе 0,6%, прогнозує Лупенко.
"Втім, зростання виробництва забезпечує виключно продукція птахівництва. Вирощування птиці зросте порівняно з 2019 роком на 8,7 % – до 2095,2 тис. т, а виробництво яєць збільшиться до 17, млрд. шт. (+3,1%)", - розповів він.
Щодо інших видів продукції тваринництва – їх обсяги виробництва впадуть, зауважив академік.
Зокрема зменшиться виробництво молока на 3,5% до 9352,5 тис. т. Обсяги вирощування кролів впадуть на 3,9%, коней – на 9,2%.
"Падіння обсягів виробництва продукції тваринництва пов’язане з триваючим спадом поголів’я тварин, який продовжиться й у 2020 році внаслідок хронічної збитковості більшості видів продукції", – каже Лупенко.