Драмтеатр "заминировали" в Ровно

По его словам, на месте работают пиротехники, оперативные службы ДСНС.

Известно также, что в 19:00 в драмтеатре должен начаться концерт Ольги Поляковой, который пикетируют с десяток ровенских активистов. Певице люди активисты обвиняют выступления в России и требуют запретить выступление.

Напомним, 24 апреля правоохранители Одессы проверяли информацию о минировании железнодорожного вокзала .