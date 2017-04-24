Драмтеатр "заминировали" в Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 24 апреля. УНН. Здание Ровенского облмуздрамтеатра минировали. Об этом сообщил руководитель полиции Ровно Василий Зелинский, передает УНН.
По его словам, на месте работают пиротехники, оперативные службы ДСНС.
Известно также, что в 19:00 в драмтеатре должен начаться концерт Ольги Поляковой, который пикетируют с десяток ровенских активистов. Певице люди активисты обвиняют выступления в России и требуют запретить выступление.
Напомним, 24 апреля правоохранители Одессы проверяли информацию о минировании железнодорожного вокзала .