Драмтеатр "замінували" у Рівному

За його словами, на місці працюють піротехніки, оперативні служби ДСНС.

Відомо також, що о 19:00 в драмтеатрі має розпочатися концерт Ольги Полякової, який пікетують з десяток рівненських активістів. Співачці люди активісти закидають виступи в Росії та вимагають заборонити виступ.

Нагадаємо, 24 квітня правоохоронці Одеси перевіряли інформацію про замінування залізничного вокзалу.