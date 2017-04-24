Драмтеатр "замінували" у Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 24 квітня. УНН. Будівлю Рівненського облмуздрамтеатру замінували. Про це повідомив керівник поліції Рівного Василь Зелінський, передає УНН.
За його словами, на місці працюють піротехніки, оперативні служби ДСНС.
Відомо також, що о 19:00 в драмтеатрі має розпочатися концерт Ольги Полякової, який пікетують з десяток рівненських активістів. Співачці люди активісти закидають виступи в Росії та вимагають заборонити виступ.
Нагадаємо, 24 квітня правоохоронці Одеси перевіряли інформацію про замінування залізничного вокзалу.