Dragon успешно доставил на МКС оборудование для лаборатории
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Космический корабль SpaceX Dragon успешно доставил на МКС оборудование для лаборатории. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Space.
Детали
В рамках 25-й грузовой миссии капсула осуществила успешную стыковку с МКС. В ходе операции было доставлено 2630 килограммов оборудования для космической орбитальной лаборатории.
Как отмечается, корабль был запущен к орбите с помощью двухступенчатой ракеты Falcon 9. После этого первая ступень вернулась на Землю и совершила посадку на Shortfall of Gravitas.
Напомним
В NASA определились с тем, кто улетит в рамках тестовой пилотируемой миссии на корабле Starliner от Boeing. В испытательном полете экипажа (CFT), первой пилотируемой миссии Starliner на Международную космическую станцию примут участие астронавты Барри “Бутч” Уилмор и Суни Уильямс.