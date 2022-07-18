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Dragon успішно доставив на МКС обладнання для лабораторії

Dragon успішно доставив на МКС обладнання для лабораторії

Київ • УНН

 • 149474 перегляди

КИЇВ. 18 липня. УНН. Космічний корабель SpaceX Dragon успішно доставив на МКС обладнання для лабораторії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Space.

Деталі 

В рамках 25-ї вантажної місії капсула здійснила успішне стикування з МКС. Під час операції було доставлено 2630 кілограмів обладнання для космічної орбітальної лабораторії.

Як зазначається, корабель було запущено до орбіти за допомогою двоступеневої ракети Falcon 9. Після цього перший ступінь повернувся на Землю та здійснив посадку на Shortfall of Gravitas.

Нагадаємо 

У NASA визначилися з тим, хто полетить в рамках тестової пілотованої місії на кораблі Starliner від Boeing. У випробувальному польоті екіпажу (CFT), першої пілотованої місії Starliner на Міжнародну космічну станцію візьмуть участь астронавти Баррі “Бутч” Уілмор та Суні Вільямс.

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