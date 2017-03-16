ГПСУ заявила о грубых нарушениях законодательства российским "гумконвоем"

"Поскольку перемещение т.н. "гумконвою" происходило с грубым нарушением норм международного и отечественного законодательства и согласованных с Международным комитетом Красного Креста модальностей, украинская межведомственная группа осуществляла только визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций. ", - говорится в сообщении ГПСУ.

В ведомстве отметили, что в целом с 5.45 до 6.45 через российские пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган" на въезд в Украину последовало 2 колонны т.н. "гумконвою" в составе 40 автомобилей. Грузовики перевозили преимущественно, якобы, детское питание.

Напомним, сегодня утром российская сторона в очередной раз в одностороннем порядке осуществила оформление (шестьдесят второго), так называемого, гуманитарного конвоя.