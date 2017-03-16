ДПСУ заявила про грубі порушення законодавства російським "гумконвоєм"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Переміщення “гумконвою” з Російської Федерації відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
“Оскільки переміщення т.з. „гумконвою“ відбувалося з грубим порушенням норм міжнародного та вітчизняного законодавства і погоджених з Міжнародним комітетом Червоного Хреста модальностей, українська міжвідомча група здійснювала лише візуальне спостереження без виконання контрольних функцій.”, — йдеться в повідомленні ДПСУ.
У відомстві зазначили, що загалом з 5.45 до 6.45 через російські пункти пропуску “Донецьк” та “Матвєєв Курган” на в’їзд в Україну прослідувало 2 колони т.з. “гумконвою” у складі 40 автомобілів. Вантажівки перевозили переважно, нібито, дитяче харчування.
Нагадаємо, сьогодні вранці російська сторона у черговий раз в односторонньому порядку здійснила оформлення (шістдесят другого), так званого, гуманітарного конвою.