ГПСУ уже получила 120 млн грн на строительство проекта "Стена"

"В 2016 году, согласно Плану, работы планируется завершить в пределах Харьковской и начать в Луганской областях. Для этих целей бюджетом предусмотрено 200 млн гривен, из которых 120 млн гривен уже поступили на счета Госпогранслужбы", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, реализация Плана инженерно-технического обустройства российско-украинской границы позволит Украине защитить свою территорию, в первую очередь - от незаконного пересечения границы, перемещения товаров, оружия и наркотиков, а также проникновения диверсионных групп и нелегальных мигрантов.

Напомним, за два года государство выделило 600 млн грн на проект "Стена".