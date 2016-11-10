ДПСУ вже отримала 120 млн грн на будівництво проекту “Стіна”
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У поточному році бюджетом передбачено 200 млн грн реалізацію проекту “Стіна”, з яких 120 млн грн вже надійшли на рахунки Держприкордонслужби. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
“У 2016 році, згідно з Планом, роботи заплановано закінчити в межах Харківської та розпочалися в Луганській областях. Для цих цілей бюджетом передбачено 200 мільйонів гривень, з яких 120 мільйонів гривень вже надійшли на рахунки Держприкордонслужби”, — сказано в повідомленні.
За даними відомства, реалізація Плану інженерно-технічного облаштування українсько-російського кордону дозволить Україні захистити свою територію, в першу чергу — від незаконного перетину кордону, переміщення товарів, зброї та наркотиків, а також проникнення диверсійних груп та нелегальних мігрантів.
Нагадаємо, за два роки держава виділила 600 млн грн на проект “Стіна”.