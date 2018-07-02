ГП "Укрспирт" оказался на грани банкротства и не в состоянии платить зарплату

Речь идет о наложенных на предприятие взысканиях, обусловленных несогласованными налоговыми начислениями 2012 - 2014 гг, уточнили в "Укрспирте".

"... Отделом принудительного исполнения решений Департамента ГИС Минюста Украины проводится исполнительное производство ОП № 51720887 по выполнению решения Киевского окружного административного суда № 810/549/15 о взыскании штрафных санкций в размере 186 956 800,16 грн.

Учитывая, что административный спор о признании противоправными и отмене решений о применении финансовых взысканий в сумме 186 956 800,16 грн является предметом рассмотрения Окружного административного суда г. Киева, такая сумма налогового обязательства на сегодня несогласованна, в рамках ст. 56 Налогового кодекса Украины", - рассказали в ГП.

В "Укрспирт" напомнили, что постановление об аресте средств предприятия было вынесено государственным исполнителем 24 мая 2018 года. Указанным документом был наложен арест на все банковские счета ГП.

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31 мая текущего года "Укрспирт" через суд пытался отменить постановление об открытии исполнительного производства и постановления о наложении ареста.

"Однако, оперативно решить данный спор не представляется возможным и в этом случае в связи с отпуском судьи, на рассмотрении которой это дело находится.

Таким образом, ГП "Укрспирт" использованы все возможные процессуальные способы защиты своих нарушенных интересов, однако учитывая длительный срок рассмотрения дел в кассационной инстанции и принимая во внимание задержку в рассмотрении дела об отмене постановления ОГИС в связи с пребыванием судьи в отпуске, хозяйственная деятельность предприятия продолжает находиться в неопределенном критическом состоянии на грани банкротства", - уточнили в ГП.

В "Укрспирт" добавили, что несогласованная сумма взыскания в размере 186 млн 956 тыс. 800,16 грн является непосильным бременем для ГП.

"Учитывая имеющийся Фонд оплаты труда на предприятии в размере 93996600 грн, что вдвое меньше заявленной суммы взыскания, государственное предприятие не в состоянии выплачивать заработную плату 4825 сотрудникам, что приводит к нарушению их конституционных прав на оплату труда. Кроме того, предприятие не имеет возможности выполнять свои обязательства по Коллективному договору со своими сотрудниками, в результате чего они лишены получения различного вида социальных гарантий со стороны истца.

Единственным выходом из сложившейся ситуации видится отзыв исполнительного документа ГФС, в рамках ст.37 Закона Украины "Об исполнительном производстве", - резюмировали в "Укрспирте".

Напомним, по данным Госстата, в Украине сокращаются объемы производства легального алкоголя. Официальные производители просто не в состоянии конкурировать с нелегалами, продукция которых заполонила украинский рынок.

По словам эксперта Игоря Товкача, теневой сегмент алкогольной продукции просто "задавил" официальные компании, потому предлагает обедневшему потребителю более дешевый товар, из которого никто не платит никаких налогов.

Официальные производители алкоголя, в свою очередь, констатируют бездействие власти в вопросах противостояния нелегалам уже не первый год. А госбюджет, тем временем, ежегодно недополучает от алкогольной промышленности около 10-12 млрд грн.

"Для того, чтобы изменить ситуацию, нужна четкая и системная государственная политика в спиртовом и алкогольном сегменте", - говорит председатель совета директоров Beverage Trading Company Ольга Ивушкина.

По ее убеждению, главная проблема сегодня - это налоговая составляющая, размер которой не соответствует возможностям рынка.

"Акцизы нужно привести к трезвым и обоснованным размерам", - считает она.

"Ставка акциза должна быть такой, чтобы легальный производитель мог конкурировать ценой с теневым бизнесом. Имея конкурентную цену на рынке и гарантируя при этом качество товара (чего не могут сделать нелегалы), официальные производители и дилеры в течение определенного промежутка времени, пользуясь исключительно рыночными механизмами конкуренции, просто вытеснят суррогатную, нелегальную, серую и черную алкогольную продукцию с рынка. По меньшей мере - этот сегмент потеряет те лидирующие позиции, которые занимает сегодня", - подытожила Ивушкина.