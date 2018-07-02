ДП "Укрспирт" опинився на межі банкрутства та не в змозі платити зарплатню

Йдеться, зокрема, про накладені на підприємство стягнення, зумовлені неузгодженими податковими нарахуваннями 2012 — 2014 років, уточнили в “Укрспирті”.

“...Відділом примусового виконання рішень Департаменту ДВС Мін’юсту України проводиться виконавче провадження ВП № 51720887 з виконання рішення Київського окружного адміністративного суду № 810/549/15 про стягнення штрафних санкцій у розмірі 186 956 800,16 грн.

Враховуючи, що адміністративний спір про визнання протиправними та скасування рішень про застосування фінансових стягнень у сумі 186 956 800,16 грн є предметом розгляду Окружного адміністративного суду м. Києва, така сума податкового зобов’язання на сьогодні є неузгодженою, в рамках ст. 56 Податкового кодексу України”, — розповіли у ДП.

В “Укрспирті” нагадали, що постанову про арешт коштів підприємства було винесено державним виконавцем 24 травня 2018 року. Зазначеним документом було накладено арешт на всі банківські рахунки ДП.

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31 травня поточного року “Укрспирт” через суд намагався скасувати постанову про відкриття виконавчого провадження та постанову про накладення арешту.

“Проте, оперативно вирішити даний спір не видається можливим і в цьому випадку у зв’язку з відпусткою судді, на розгляді якої ця справа перебуває.

Таким чином, ДП „Укрспирт“ використано всі можливі процесуальні способи захисту своїх порушених інтересів, однак враховуючи тривалий строк розгляду справ в касаційній інстанції та беручи до уваги затримку в розгляді справи про скасування постанов ВДВС у зв’язку з перебуванням судді у відпустці, господарська діяльність підприємства продовжує перебувати в невизначеному критичному стані на межі банкрутства”, — уточнили в ДП.

В “Укрспирті” додали, що неузгоджена сума стягнення у розмірі 186 млн 956 тис. 800,16 грн є непосильним тягарем для ДП.

“Враховуючи наявний Фонд оплати праці на підприємстві у розмірі 93 996 600 грн, що є вдвічі меншим за заявлену суму стягнення, державне підприємство не в змозі виплачувати заробітну плату 4 825 співробітникам, що призводить до порушення їх конституційних прав на оплату праці. Крім того, підприємство не має можливості виконувати свої зобов’язання по Колективному договору з своїми співробітниками, внаслідок чого вони позбавлені отримання різного виду соціальних гарантій з боку Позивача.

Єдиний вихід із ситуації, що склалася, вбачається у відкликанні виконавчого документа ДФС, в рамках ст.37 Закону України “Про виконавче провадження”, — резюмували в “Укрспирті”.

Нагадаємо, за даними Держстату, в Україні скорочуються обсяги виробництва легального алкоголю. Офіційні виробники просто не в змозі конкурувати з нелегалами, продукція яких заполонила український ринок.

За словами експерта Ігоря Товкача, тіньовий сегмент алкогольної продукції просто “задавив” офіційні компанії, бо пропонує збіднілому споживачу дешевший товар, з якого ніхто не платить жодних податків.

Офіційні виробники алкоголю, у свою чергу, констатують бездіяльність влади в питаннях протистояння нелегалам вже не перший рік. А держбюджет, тим часом, щорічно недоотримує від алкогольної промисловості близько 10-12 млрд грн.

“Для того, щоб змінити ситуацію, потрібна чітка і системна державна політика в спиртовому і алкогольному сегменті”, — говорить голова ради директорів Beverage Trading Company Ольга Івушкіна.

На її переконання, головна проблема сьогодні — це податкова складова, розмір якої не відповідає можливостям ринку.

“Акцизи потрібно привести до тверезих і обгрунтованих розмірів”, — вважає вона.

“Ставка акцизу повинна бути такою, щоб легальний виробник міг конкурувати ціною з тіньовим бізнесом. Маючи конкурентну ціну на ринку і гарантуючи при цьому якість товару (чого не можуть зробити нелегали), офіційні виробники та дилери протягом певного проміжку часу, користуючись виключно ринковими механізмами конкуренції, просто витіснять сурогатну, нелегальну, сіру та чорну алкогольну продукцію з ринку. Щонайменше — цей сегмент втратить ті лідируючі позиції, які займає сьогодні”, — підсумувала Івушкіна.