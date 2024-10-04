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Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Дожди и до 26° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и до 26° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 05:15  •  7690 просмотра

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На западе и в Житомирской области ожидаются умеренные дожди. Температура ночью 5-17°, днем 12-26°, теплее всего на востоке страны.

На части Украины сегодня ожидаются дожди. Температура днем 12-26°, теплее всего на востоке страны, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 4 октября в западных и Житомирской областях умеренные, на Закарпатье местами значительные дожди; днем в Киевской и Черниговской областях местами небольшой дождь; на остальной территории без осадков.

Ветер южный, в западных и Житомирской областях северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 17°, в восточных областях 5-10°; днем в западных областях 12-17°, в северных областях 17-22°, на остальной территории 21-26°.  

В Киевской области

Ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 17-22°.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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