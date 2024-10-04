Дощі та до 26° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
На заході та в Житомирській області очікуються помірні дощі. Температура вночі 5-17°, вдень 12-26°, найтепліше на сході країни.
На частині України сьогодні очікуються дощі. Температура вдень 12-26°, найтепліше на сході країни, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 4 жовтня у західних та Житомирській областях помірні, на Закарпатті місцями значні дощі; вдень у Київській та Чернігівській областях місцями невеликий дощ; на решті території без опадів.
Вітер південний, у західних та Житомирській областях північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-13°, на узбережжі морів до 17°, у східних областях 5-10°; вдень у західних областях 12-17°, у північних областях 17-22°, на решті території 21-26°.
На Київщині
Вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 17-22°.