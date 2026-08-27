Дожди и до +26°: какой будет погода в Украине 27 августа
Киев • УНН
27 августа в Украине, кроме севера, ожидаются кратковременные дожди и местами грозы. Днём температура составит 21–26°.
Погода в Украине 27 августа продолжит определяться влиянием двух различных барических образований — областей пониженного атмосферного давления и высокого давления от антициклона над Скандинавией; на большей части территории ожидаются дожди, температура воздуха несколько снизится и достигнет максимум 26 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.
Детали
По прогнозу, сегодня переменная облачность.
В Украине, кроме северной части, кратковременные дожди, местами грозы.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5–10 м/с.
Температура ночью 8–13°, на юге и юго-востоке страны 14–19°; днем 21–26°.
Циклон с Балкан и антициклон из Скандинавии повлияют на погоду - прогноз на 26 августа26.08.26, 08:23 • 3620 просмотров