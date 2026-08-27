Дожди и до +26°: какой будет погода в Украине 27 августа

Погода в Украине 27 августа продолжит определяться влиянием двух различных барических образований — областей пониженного атмосферного давления и высокого давления от антициклона над Скандинавией; на большей части территории ожидаются дожди, температура воздуха несколько снизится и достигнет максимум 26 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

Детали

По прогнозу, сегодня переменная облачность.

В Украине, кроме северной части, кратковременные дожди, местами грозы.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5–10 м/с.

Температура ночью 8–13°, на юге и юго-востоке страны 14–19°; днем 21–26°.

Циклон с Балкан и антициклон из Скандинавии повлияют на погоду - прогноз на 26 августа