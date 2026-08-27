Дощі та до +26°: якою буде погода в Україні 27 серпня
Київ • УНН
27 серпня в Україні, крім півночі, очікуються короткочасні дощі та місцями грози. Вдень температура становитиме 21–26°.
Погода в Україні 27 серпня продовжить зумовлюватися впливом двох різних баричних утворень - полів зниженого атмосферного тиску та високого від антициклону над Скандинавією, на більшості території очікуються дощі, температура повітря дещо знизиться і сягатиме максимум 26 градусів тепла, повідомили в Укргідрометцентру, пише УНН.
Деталі
За прогнозом, сьогодні мінлива хмарність.
В Україні, крім північної частини, короткочасні дощі, місцями грози.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вночі 8-13°, на півдні та південному сході країни 14-19°; вдень 21-26°.
Циклон із Балкан і антициклон зі Скандинавії вплинуть на погоду - прогноз на 26 серпня26.08.26, 08:23 • 3636 переглядiв