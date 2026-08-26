Циклон із Балкан і антициклон зі Скандинавії вплинуть на погоду - прогноз на 26 серпня

Погода в Україні 26 серпня буде під впливом циклону з Балкан та антициклону зі Скандинавії, місцями дощитиме, а місцями буде сухо, температура повітря вдень сягатиме 30 градусів тепла, повідомили в Укргідрометцентрі, пише УНН.

26 серпня атмосферний фронт від циклону над Балканами зумовить нестійку погоду в центральних, Закарпатській, Чернівецькій, вдень і більшості південних областей, коли також впливатиме й на південні райони Київщини. Погоду без опадів на решті території країни визначатиме поле високого тиску від антициклону з центром над півднем Скандинавії. Переважатиме помірний північно-східний вітер, звідки до нас надходитиме прохолодне повітря, його подих найвідчутнішим буде в північній частині, особливо вночі - повідомили синоптики.

За прогнозом, сьогодні мінлива хмарність.

У центральних, Закарпатській, Чернівецькій, вдень і в більшості південних областей та на Київщині помірні, місцями значні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 14-19°, у північній частині 8-13°; вдень 21-26°, на південному сході країни 25-30°.

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