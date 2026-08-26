Циклон с Балкан и антициклон из Скандинавии повлияют на погоду - прогноз на 26 августа

Погода в Украине 26 августа будет находиться под влиянием циклона с Балкан и антициклона из Скандинавии: местами будут дожди, а местами будет сухо, температура воздуха днём достигнет 30 градусов тепла, сообщили в Укргидрометцентре, пишет УНН.

26 августа атмосферный фронт от циклона над Балканами обусловит неустойчивую погоду в центральных областях, Закарпатской, Черновицкой областях, днём и в большинстве южных областей, при этом он также будет влиять на южные районы Киевской области. Погоду без осадков на остальной территории страны будет определять поле высокого давления от антициклона с центром над югом Скандинавии. Будет преобладать умеренный северо-восточный ветер, откуда к нам будет поступать прохладный воздух, его дыхание наиболее ощутимым будет в северной части, особенно ночью - сообщили синоптики.

По прогнозу, сегодня переменная облачность.

В центральных областях, Закарпатской, Черновицкой областях, днём и в большинстве южных областей и в Киевской области умеренные, местами значительные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 14-19°, в северной части 8-13°; днём 21-26°, на юго-востоке страны 25-30°.

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