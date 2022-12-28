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Вокруг Екатерины II в Одессе заметили спецтехнику: вероятно, памятник демонтируют

Вокруг Екатерины II в Одессе заметили спецтехнику: вероятно, памятник демонтируют

Киев • УНН

 • 4738637 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. В среду, 28 декабря, в Одессе вокруг памятника Екатерине II начинаются работы, вероятно рабочие занимаются демонтажем. Отмечается, что территория ограждена, а возле памятника стоят специальные машины. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко, информирует УНН.

Цитата

"Кажется, сегодня будут хорошие новости из Одессы! Прямо сейчас вокруг памятника Екатерине начинаются какие-то работы. Все окружили, людей не пускают. Вокруг много охраны. Возле памятника специальные машины. Что-то происходит", - написал депутат. 

Дополнение

На сайте Президента в начале июля 2022 года зарегистрировали петицию о сносе памятника Екатерине II в центре Одессы. Автором петиции является Стефания Цегельник. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Одесскому городскому совету рассмотреть этот вопрос.

Министр культуры Украины Александр Ткаченко поддержал идею демонтажа памятника Екатерине II в Одессе, предложив перенести его на аллею советских памятников. 

Большинство одесситов поддержали идею демонтажа памятника Екатерине II. 

Ранее Екатерину II неоднократно обливали краской и расписывали разными лозунгами, на скульптуру Екатерины II в Одессе надели черный пакет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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