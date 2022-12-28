Довкола Катерини II в Одесі помітили спецтехніку: ймовірно, пам'ятник демонтують
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. В середу, 28 грудня, в Одесі довколо пам'ятника Катерині ІІ розпочинаються роботи, ймовірно робітники займаються демонтажем. Зазначається, що територія огороджена, а біля пам’ятника стоять спеціальні машини. Про це у Telegram повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко, інформує УНН.
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"Здається, сьогодні будуть хороші новини з Одеси! Прямо зараз навколо памʼятника катерині починаються якісь роботи. Все оточили, людей не пускають. Навколо багато охорони. Біля памʼятника спеціальні машини. Щось відбувається", - написав депутат.
Доповнення
На сайті Президента на початку липня 2022 року зареєстровали петицію про знесення пам'ятника Катерині II в центрі Одеси. Автором петиції є Стефанія Цегельник. Президент України Володимир Зеленський доручив Одеській міській раді розглянути це питання.
Міністр культури України Олександр Ткаченко підтримав ідею демонтажу пам'ятника Катерині II в Одесі, запропонувавши перенести його на алею радянських пам'яток.
Більшість одеситів підтримали ідею демонтажу пам'ятника Катерині II.
Раніше Катерину II неодноразово обливали фарбою та розписували різними гаслами, на скульптуру Катерини II в Одесі наділи чорний пакет.