Доверие - это главное в работе и достижении общих целей: Резников поздравил новоизбранный состав Антикоррсовета
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников поздравил новый состав и новоизбранное руководство Общественного антикоррупционного совета при Минобороны, пишет УНН со ссылкой на пресс службу Минобороны.
Детали
Резников подчеркнул важность работы Антикоррупционного совета, цель которого, среди прочих, — наладить механизмы открытости во взаимодействии с обществом.
По словам Министра, важными также являются направления, которые приближают вступление Украины в НАТО.
Министр попросил членов Антикоррсовета сконцентрироваться на формировании плана работы и тех направлений, которые важны для общества и сектора обороны.
В свою очередь команда Антикоррсовета выразила готовность к эффективному взаимодействию. Стороны договорились систематически встречаться, в том числе с участием профильных заместителей Министра и руководителей структурных подразделений Минобороны.
Напомним
14 апреля состоялось учредительное заседание Общественного антикоррупционного совета при Министерстве обороны Украины, который образован по инициативе Министра оборонного ведомства Алексея Резникова.
Во время учредительного заседания члены новоизбранного Общественного антикоррупционного совета при Минобороны избрали председателем Евгения Грушовца, заместителем – Анастасию Шубу, а секретарем Совета – Виктора Прудковских.