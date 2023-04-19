Довіра — це головне в роботі та досягненні спільних цілей: Резніков привітав новообраний склад Антикорради
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Міністр оборони України Олексій Резніков привітав новий склад і новообране керівництво Громадської антикорупційної ради при Міноборони, пише УНН з посиланням на прес службу Міноборони.
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Резніков підкреслив важливість роботи Антикорради, мета якої, серед інших, — налагодити механізми відкритості у взаємодії з суспільством.
За словами Міністра, важливими також є напрями, які наближають вступ України до НАТО.
Міністр попросив членів Антикорради сконцентруватися на формуванні плану роботи і тих напрямів, які важливі для суспільства і сектору оборони.
У свою чергу команда Антикорради висловила готовність до ефективної взаємодії. Сторони домовилися систематично зустрічатись, в тому числі за участі профільних заступників Міністра та керівників структурних підрозділів Міноборони.
Нагадаємо
14 квітня відбулося установче засідання Громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони України, яка утворена за ініціативи Міністра оборонного відомства Олексія Резнікова.
Під час установчого засідання члени новообраної Громадської антикорупційної ради при Міноборони обрали головою Євгена Грушовця, заступником – Анастасію Шубу, а секретарем Ради – Віктора Прудковських.