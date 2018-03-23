Справка ГСЧС за сутки: 1 745 вызовов, спасены жизни 4 человек

“Подразделениями Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в течение суток для проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования на события и ликвидации их последствий, тушению пожаров, проведению других спасательных мероприятий осуществлено 1 тыс. 745 выездов. В результате принятых мер спасено 4 человека, 44 здания и 6 ед. автотракторной техники”, — указано в сообщении спасателей.

Также спасатели отчитались, что: “22 марта в 15:15 газоснабжения до 8 крышных котельных в с. Крыжановка Лиманского района восстановлено. Обеспечено подачу тепла к абонентам”.

Как сообщал УНН, неизвестные взорвали автомобиль в Запорожье.